МЦИИ Omega science

Преимущества

– Рецензенты – ученые, со степенями кандидатов и докторов наук;

– Присвоение изданиям ISBN, индексов УДК, ББК;

– Рецензирование, а так же техническое редактирование материалов;

– Публикация на сайте в течение 5 рабочих дней.

– Рассылка итоговых документов в течение 7 рабочих дней

– Размещение в электронной библиотеке elibrary.ru

По итогам публикации БЕСПЛАТНО

– Издание (2 экз.) в печатном и электронном формате

– Индивидуальное свидетельство на каждого автора

– Благодарность научному руководителю

Требования к материалам

– Оригинальность статьи должна быть не менее 60%;

– Минимальный объем 15 страниц

– Оформление в соответствии с требованиями

— Организационный взнос 90 руб. за страницу