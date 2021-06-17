МЦИИ Omega science

Международный центр инновационных исследований Omega science
Доступная среда для апробации и распространения результатов научных исследований
и поиска решений по актуальным проблемам современной науки
Научно-практические конференции
Преимущества
– Авторитетный организационный комитет;
– Присвоение изданиям ISBN, индексов УДК, ББК;
– Формирование программы научной конференции
– Рецензирование и редактирование материалов;
– Публикация на сайте в течение 3 рабочих дней.
– Рассылка итоговых документов в течение 7 раб. дней
– Размещение в электронной библиотеке elibrary.ru
По итогам публикации БЕСПЛАТНО в электр. формате
– Сборник статей научной конференции
– Индивидуальный сертификат на каждого автора
– Благодарность научному руководителю
Требования к материалам
– Оригинальность статьи должна быть не менее 60%;
– Минимальный объем 3 страницы
– Оформление в соответствии с требованиями
– Организационный взнос 90 руб. за страницу
Монографии
Преимущества
– Рецензенты – ученые, со степенями кандидатов и докторов наук;
– Присвоение изданиям ISBN, индексов УДК, ББК;
– Рецензирование, а так же техническое редактирование материалов;
– Публикация на сайте в течение 5 рабочих дней.
– Рассылка итоговых документов в течение 7 рабочих дней
– Размещение в электронной библиотеке elibrary.ru
По итогам публикации БЕСПЛАТНО
– Издание (2 экз.) в печатном и электронном формате
– Индивидуальное свидетельство на каждого автора
– Благодарность научному руководителю
Требования к материалам
– Оригинальность статьи должна быть не менее 60%;
– Минимальный объем 15 страниц
– Оформление в соответствии с требованиями
— Организационный взнос 90 руб. за страницу
Научные журналы
Преимущества
– Рецензенты – кандидаты и доктора наук;
– Официальное издание: ISSN, регистрация СМИ;
– Рецензирование, а так же техническое редактирование материалов;
– Публикация на сайте в течение 5 рабочих дней.
– Рассылка итоговых документов в течение 7 рабочих дней
– Размещение в электронной библиотеке elibrary.ru
По итогам публикации БЕСПЛАТНО
– Авторский экземпляр журнала
– Индивидуальное свидетельство на каждого автора
– Благодарность научному руководителю
Требования к материалам
– Оригинальность статьи должна быть не менее 60%;
– Минимальный объем 3 страницы
– Оформление в соответствии с требованиями и образцами
Стоимость
– В журнале “Матрица научного познания” – 80 руб. за страницу
– В журнале “Символ науки” – 120 руб. за страницу
Издательские услуги
Издательские услуги включают в себя полный цикл издания книги, который начинается с предварительного расчета оптимального варианта публикации и заканчивается отгрузкой или доставкой авторам и заказчикам готовых изданий. Подготовка макета книги и ее обложки займет 2-3 рабочих дня. Срок публикации составляет 1-3 рабочих дня с момента полного утверждения макета книги и обложки.
Мы публикуем
— Авторские и коллективные монографии
— Учебные, научные, научно-методические пособия и методические указания
— Сборники статей, материалы и тезисы научных, технических и научно-практических конференций
— Периодические издания (журналы, сборники периодических конференций и др. издания)